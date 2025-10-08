Cuatro campeones del ‘86 visitaron a Carlos Bilardo en su domicilio en Buenos Aires

Este martes por la tarde, cuatro integrantes del plantel campeón del mundo en México 1986 visitaron a Carlos Salvador Bilardo en su residencia del barrio porteño de Caballito. Se trata de Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Sergio Batista y Ricardo Giusti, todos titulares en la final ante Alemania. El exdirector técnico de la Selección Argentina, de 87 años, permanece en su domicilio bajo atención médica especializada debido al síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurológica que afecta la memoria y el equilibrio.

El encuentro fue documentado por los propios exfutbolistas mediante publicaciones en redes sociales, donde se difundió una fotografía que registra el momento. En la imagen se observa a Bilardo acompañado por los cuatro jugadores, quienes han mantenido contacto regular con su antiguo entrenador desde que se conoció su diagnóstico en 2017.

La enfermedad que padece Bilardo —también conocida como hidrocefalia normotensiva— genera un aumento del líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales, lo que conlleva síntomas como dificultad para caminar, alteraciones cognitivas y pérdida de memoria.

Desde su retiro de la actividad pública, el exentrenador se encuentra al cuidado de su familia y un equipo médico. Las visitas de sus exdirigidos se han convertido en una práctica habitual cuando las condiciones de salud lo permiten. Según se informó, durante el encuentro se compartieron recuerdos y parte de la jornada fue dedicada a ver fútbol, una de las rutinas habituales en la vida actual del exentrenador.

La imagen compartida por Ruggeri fue acompañada por un mensaje de reconocimiento a la figura de Bilardo. También Burruchaga publicó una breve referencia al encuentro. La repercusión en redes sociales fue inmediata, con múltiples comentarios de seguidores y excompañeros que destacaron el vínculo forjado en aquella campaña mundialista.

Carlos Bilardo dirigió a la Selección Argentina entre 1983 y 1990, consagrándose campeón en México 1986 y subcampeón en Italia 1990. Su legado en el fútbol argentino continúa siendo objeto de estudio y análisis por parte de entrenadores y periodistas especializados.