Cuatro jugadores de baloncesto universitario junior atacaron a golpes de puño y patadas a su propio entrenador el martes pasado luego de un partido en Livingston en el municipio de New Jersey.

El ataque fue grabado por uno de los testigos y se ve como los jóvenes corren a su coach hasta tirarlo al suelo y es ahí en donde lo agreden físicamente.

Las imágenes que se viralizaron este fin de semana exponen a los jugadores de JV Malcolm de Shabazz High School que volvían a Newark, según explicó un funcionario del municipio a CNN.

La misma fuente informó que la golpiza fue catalogada como “asalto agravado”, aunque los involucrados aún no fueron acusados.

Cuando los agentes de seguridad llegaron al lugar, el entrenador, cuya identidad al igual que la de sus atacantes se mantiene en secreto, rechazó la atención médica. La investigación que se lleva adelante por parte de la Policía determinó que el conflicto comenzó en el autobús

El equipo en la temporada lleva un récord de 15 derrotas en igual cantidad de presentaciones. El sitio de noticias ABC7 reveló que el problema comenzó cuando el técnico quiso frenar las burlas de estos jugadores contra uno de sus compañeros. Sin embargo, los chicos se lanzaron contra él.

High school basketball coach jumped by his own players. Damn! pic.twitter.com/RKnSjADE2a