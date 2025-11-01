Cumbre científica deportiva en el Kempes: kinesiología de alto rendimiento

Actualización constante: El Polo Deportivo Kempes, sede del conocimiento

El Polo Deportivo Kempes se prepara para recibir un evento fundamental para la capacitación profesional en el ámbito de la salud deportiva: la Reunión Científica 2025 – Jornada de Actualización en Kinesiología Deportiva.

Este encuentro de alta relevancia, organizado conjuntamente por la Agencia Córdoba Deportes, a través del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), y la Asociación de Kinesiología del Deporte (AKD), tendrá lugar el sábado 1 de noviembre en la sala de conferencias del Estadio Mario Alberto Kempes.

La jornada está específicamente destinada a kinesiólogos, médicos, profesores de Educación Física y estudiantes de carreras afines. El objetivo central es doble: generar un espacio de formación e intercambio de conocimientos y ofrecer una actualización sobre los últimos avances en los campos de la rehabilitación, la prevención y el rendimiento deportivo.

Agenda de expertos y temas clave

La actividad comenzará a las 9:30 hs con las acreditaciones y se extenderá durante todo el día, incluyendo espacios de discusión, instancias prácticas y presentaciones a cargo de destacados especialistas.

El programa es vasto y cubre temáticas cruciales para el deporte de alto nivel. Entre las charlas y talleres confirmados se abordarán temas como:

La relación entre la carga y las lesiones en el running, analizando la evidencia y las perspectivas actuales.

Abordajes kinésicos especializados, incluyendo el manejo en lesiones miotendinosas proximales en los isquiosurales (isquioterapia) y la optimización de la rehabilitación en el postoperatorio del LCA.

El uso de tecnología aplicada al deporte, incluyendo el monitoreo del proceso de rehabilitación y la tecnología disponible en el laboratorio de biomecánica CARD + Moplex.

Tópicos diagnósticos y terapéuticos como la ecografía musculoesquelética en kinesiología y la actualización en el uso de agentes físicos.

Fernando Recabarren, subdirector del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, destacó la importancia de este tipo de actividades. Recabarren señaló que, desde el CARD, se busca que cada capacitación no solo provea herramientas técnicas, sino que también fortalezca el vínculo entre los profesionales del deporte. Subrayó que la actualización constante es clave para acompañar el crecimiento de los atletas con una mirada integral.

Esta iniciativa reafirma el firme compromiso de la Agencia Córdoba Deportes con la capacitación continua de los profesionales de la salud y el deporte, impulsando el desarrollo de prácticas actualizadas que fortalezcan el sistema deportivo provincial.

Programa – Sábado 1 de noviembre

09:30 a 10:00 – Acreditaciones y apertura de jornada

10:00-10:20 Carga: «Héroe o villano» – Lic. Matías Sampietro

10:20-10:40 Carga y lesiones en running: evidencia y perspectivas – Lic. Diego Ruffino

10:40-11:00 Isquioterapia: manejo y abordaje en lesiones miotendinosas proximales en los isquiosurales – Lic. Lara Cornejo

11:00-11:20 Del dolor al rendimiento: manejo de carga en corredores en proceso de readaptación – Lic. Tamara Bibiloni

11:20-12:00 Discusión

12:00-13:30 Break

13:30-13:50 Abordaje kinésico de la inhibición muscular artrogénica – Lic. Javier Asinari

13:50-14:10 Lesiones musculares con compromiso tendinoso: ¿mito o realidad? – Lic. Santiago Grosso

14:10-14:30 Abordaje kinésico en el postoperatorio del LCA: optimización en la rehabilitación – Lic. Julieta Herrera

14:30-14:50 Actualización en el uso de agentes físicos – Lic. Javier Crupnik

14:50-15:10 Discusión

15:10-15:30 Break

15:30-16:30 Monitoreo del proceso de rehabilitación mediante tecnologías – Lic. Matías Sampietro; Lic. Javier Asinari

15:30-16:30 Tecnología aplicada al deporte en el laboratorio de biomecánica CARD + Moplex – Equipo de profesionales del laboratorio CARD-Moplex

16:30-17:30 Ecografía musculoesquelética en kinesiología – Lic. Javier Crupnik; Lic. Diego Ruffino

16:30-17:30 Terapias manuales y vendaje deportivo: ¿ciencia o experiencia? – Lic. Cristian Gays