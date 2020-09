Cristian Romero es flamante refuerzo de Atalanta, tras un exitoso paso por Génoa y ser cedido por Juventus.

Sin embargo, su carrera peligró por los malos tratos recibidos en Belgrano. "Las cosas que pasé en Córdoba futbolísticamente, me hicieron muy fuerte de la cabeza, ser constante, no rendirme y me ayudaron a llegar a donde estoy. Si no hubiera sido así, seguramente hubiera dejado el fútbol. Lo que viví en Córdoba me hizo crecer mucho".

El defensor será compañero de Alejandro Gómez y José Luis Palomino en el conjunto de Bérgamo, que se clasificó nuevamente a la Champions League, y admitió que la culpa de sus malos momentos fue de la parte política del Pirata: "Dirigentes y directores deportivos me tiraban mierda teniendo 17 años y lo sufrí. Mi representante y mi familia me ayudaron mucho a salir adelante"

Cuti, de 22 años, está contento con su camino en el viejo continente y, a pesar de los malos tratos, piensa en un futuro lejano volver al club del cual es hincha. "En este momento no pienso en la vuelta en este momento. Mi único sueño es seguir por el camino que vengo. Si está la posibilidad de volver a Belgrano para sacarme la espina de jugar con la gente en Alberdi y es un objetivo a largo plazo", explicó.

Vía TyC Sports