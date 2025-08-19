El destino del zaguero central cordobés de la selección argentina era una incógnita, y el Atlético de Madrid, bajo la dirección de Diego Simeone, mostró un fuerte interés en Cristian Romero, considerándolo una pieza fundamental para renovar su defensa. Incluso, el "Cholo" y varios compañeros de selección como Julián Álvarez, y Nahuel Molina, mantuvieron conversaciones para convencerlo. Antes del final de la temporada pasada, el propio Cuti había admitido públicamente su deseo de afrontar nuevos desafíos y probarse en otra liga europea.

Sin embargo, lo que parecía un escenario propicio para una transferencia comenzó a complicarse. El principal obstáculo fue la alta pretensión económica de Tottenham por el pase de Romero, estimada en 70 millones de euros. Además, el presidente del club londinense, Daniel Levy, es conocido por su dura postura negociadora y por defender firmemente la cotización de sus jugadores, como demostró con la salida de Harry Kane por 95 millones de euros en 2023. A pesar de ser el club de La Liga de España con mayor gasto en refuerzos en este mercado (175 millones de euros), el Atlético de Madrid no pudo acercarse al monto fijado por Romero.

El propio Cuti Romero, de 27 años, tampoco ejerció una presión excesiva por su transferencia, ya que Tottenham se movió estratégicamente para ubicarlo como una pieza fundamental en su proyecto deportivo. El nuevo entrenador del club, Thomas Frank, quien cerró un ciclo de siete años en Brentford, expresó claramente: "Romero es muy importante para nosotros".

Uno de los gestos más significativos de Tottenham fue designarlo como primer capitán tras la partida del coreano Son Heung-Min a la MLS. Romero llevó la cinta en la final de la Supercopa Europea y, horas antes, compartió en Instagram su honor: "Hoy empieza una temporada que es especial para mí. Convertirme en el primer capitán de este hermoso club es un honor increíble". El defensor también hizo referencia a su sueño de "escribir mi nombre en la historia del club y dejar mi huella ganando un trofeo, y eso lo logré", aludiendo a la conquista de la Europa League en la final contra Manchester United, el primer título de Tottenham en 17 años.

Romero ascendió notablemente en la jerarquía del plantel, habiendo sido vice-capitán en 2023 junto a James Maddison. Recientemente, también fue capitán por primera vez en la selección argentina durante el cotejo ante Chile por las eliminatorias, ante las ausencias de Lionel Messi y Nicolás Otamendi. Otro reconocimiento clave que recibió de Tottenham es económico, con la extensión de su contrato hasta 2029. El comunicado oficial de los Spurs inició: "Estamos encantados de anunciar que Cristian Romero ha firmado un nuevo contrato de largo plazo con el Club".

Aunque no se brindó información oficial sobre la mejora de su salario, diversos medios británicos indican que Romero pasará a ganar alrededor de 12 millones de euros por año (10,4 millones de libras). La remuneración semanal del cordobés habría ascendido de 165.000/175.000 a 200.000 libras cada siete días.

El Tottenham debutó en la Premier League con una victoria de 3-0 sobre el ascendido Burnley, con Romero como capitán. En este mercado de pases, el club incorporó importantes refuerzos como Mohammed Kudus, Mathys Tel, João Palhinha, Kevin Danso, Luka Vuskovic y Kota Takai. Todos ellos tendrán por capitán a Cuti Romero, quien se consolida como el nuevo emblema de Tottenham.