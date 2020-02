Rodolfo D´Onofrio, el presidente de River, habló nuevamente de la final de la Copa Libertadores en 2018 ganada a Boca Juniors en Madrid y del fallo del TAS.

“Cuando nos fuimos de esa final del mundo, aunque se me enoje alguno por ahí, era la frutilla del postre. El postre ya me lo había comido, fue la comida más rica que me pude haber comido y la que me voy a comer en mi vida”, disparó picante el máximo dirigente.

Vale recordar que luego de la gran final, el Millonario sufrió la temprana eliminación del Mundial de Clubes, a lo que D`Onofrio expresó: "No me dolió nada".

Luego se refirió a la situación económica del club y la venta de Exequiel Palacios.

"Acabamos de venderlo. Si lo vendíamos antes teníamos utilidad, pero lo hicimos después porque queríamos pelear la Copa Libertadores, ganarle a Boca y llegar donde llegamos, no para poner el riesgo la economía del club. River es muy sólido económicamente”.

Por último aseguró que Marcelo Gallardo tiene contrato hasta el 2021, pero que "se puede ir cuando quiera".

"Sólo deseo que nos avise un tiempo antes. No hay ninguna penalidad en el contrato si decide irse antes", sentenció.