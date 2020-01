El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, reconoció que la influencia de Boca Juniors en el fútbol argentino aumentó en el tiempo en que Mauricio Macri fue presidente de la Nación. "River sufrió estos cuatro años de Macri, porque hubo un poder desmedido desde el lado de Boca", resaltó.

A pesar de esa influencia política, D'Onofrio reconoció que eso no se extendió al campo de juego, en donde hubo prevalencia "millonaria". Al respecto, en una nota realizada por el diario Olé, precisó: "En lo institucional la cancha estaba inclinada, pero en ningún momento nos sentimos perjudicados por la AFA, por los árbitros ni por nada. No influyó dentro del campo de juego pero sí en lo institucional. Está demostrado en que les ganamos todo", reconoció.

El poder boquense, según D'Onofrio, obligó a River Plate a tener la guardia alta y lo plasmó en dos ejemplos: "Por qué River no está en AFA: no es que no quiso, a River lo sacaron; o el hecho de que los partidos de Eliminatorias no se jugaran más en cancha de River y sí en la de Boca".

En el último tramo de la nota, D'Onofrio fue mucho más específico aún, al decir lo siguiente: Lo que sentimos es que había un fuerte poder entregado a Angelici. Él tenía un poder emanado por el presidente de la República, dicho por el propio Angelici, a partir de las reuniones a las que iba en exclusiva a la Casa de Gobierno".