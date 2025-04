Escuchá el audio de la nota con DAIANA DI BENEDETTO 🏀🏀👇

"Me encantaría volver a Instituto, me gusta el club y me sentí muy cómoda"."El balance fue más bueno que malo"

“Lo bueno fue el grupo de trabajo: las chicas, el staff. Fue una experiencia hermosa, convivimos siete meses como una gran familia”

“Lo malo fueron las lesiones pero es parte del juego, podríamos haber llegado más lejos”

“Mi etapa en Instituto: me voy muy felíz, me voy llena de mucha experiencia. Mi pasó por este club fue recordar mis raíces y ojalá pueda volver”