Este martes, Talleres cerró su primera intervención en la Copa Sudamericana y concluyó una temporada que lo tuvo entre los ocho mejor de la Copa local y aún está vivo en la Copa Argentina.

La gestión presidencial de Andrés Fassi y la conducción del primer equipo profesional, a cargo de Alexander Medina, tienen un aval de un histórico de la institución: Daniel Valencia.

El campeón del mundo de 1978, aún se muestra acongojado por la muerte de su "compadre" Diego Maradona, pero no duda en afirmar que "a Talleres lo veo siempre... con el corazón tallarín, siempre".

Hoy no duda: "En tres campeonatos estuvimos ahí, y no fue por falta de orden sino porque la pelota no entraba. Tengo la ilusión de que vamos a lograr algún campeonato".

La 'Rana' resalta que en estos tiempos "el resultado no es lo más importante", sino que "se está haciendo un trabajo serio y esto tiene futuro". Por eso pide que "ojalá se quede el técnico".

"Quiero ser embajador de Talleres"

A la hora de pensarse dentro de la estructura del club en el que jugó una década incluso rechazando un pase al Real Madrid, dice estar "preparado".

Y agrega: "A mí me gustaría ser embajador del club: tratar de hablar con los chicos, los técnicos, estar presente, compartir con los hinchas, ser un referente. Hoy hay que hablar mucho, porque no es jugar al fútbol nada más, no todos triunfan. Hay charlas que sé que las puedo dar y les puedo llegar a los chicos. Somos muy pocos los campeones del mundo, sé que me pueden llegar a escuchar".

En ese sentido, señala que "ojalá se dé en algún momento", aunque "esperemos que no sea cuando no pueda caminar".