El empresario argentino Daniel Vila habló sobre Sebastián Villa y dejó en claro su postura sobre la polémica situación del colombiano, condenado por la justicia a dos años y un mes de prisión por violencia de género contra su ex pareja Daniela Cortés.

Vila dijo que Sebastián Villa es un “trabajador” y debe vivir, trabaja para mantener a una familia. Comparó la situación del colombiano con la de un “plomero”.

“El límite es que está cumpliendo su sentencia como corresponde y punto. Ese es el límite. Cometió un error, fue a la Justicia, se lo castigó y está cumpliendo el castigo. De ahí en más, si no una persona que es declarada culpable es sentenciada por vida y a él le dieron dos años y un mes, no toda una sentencia de por vida”, expresó Daniel Vila.

Vila terminó de dar su opinión sobre Villa con una polémica frase: “entonces, si no tiene prisión perpetua, tiene que trabajar, y trabaja de lo que sabe hacer y él sabe jugar al fútbol”.

El presidente del club mendocino mencionó que la estrategia del colectivo feminista “no tuvo éxito”, la misma estaba direccionada para que no se concrete la llegada del ex Boca. Además, dijo que estaba “muy contento” de tenerlo en el plantel.

VÍA Noticias Argentinas