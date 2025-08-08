Noel de Castro, ingeniera biomecánica y aspirante a astronauta, se convertirá en la primera mujer argentina en viajar al espacio y la primera astronauta nacional en emprender esta travesía. Su misión, programada para el año 2027, la llevará a visitar la Estación Espacial Internacional. Pero más allá de este hito científico y nacional, De Castro ha sorprendido al mundo del fútbol por su profundo fanatismo por San Lorenzo.

El "Ciclón", equipo del que es hincha fanática, no dudó en reconocerla. El conjunto de Boedo compartió un video en su cuenta oficial, dedicándole un emotivo mensaje: "San Lorenzo, ese amor que va hasta el infinito… y más allá". Además, el club la felicitó exclamando: "¡Grande, Cuerva, sos nuestro orgullo!”. En el video, De Castro, quien luce la casaca azulgrana, compartió la profundidad de su conexión con el equipo: “La pasión por el club es algo que llevo conmigo desde siempre y algo que comparto con mi papá y mi familia”.

En sus propias palabras, la salteña de 28 años, egresada de la Universidad Favaloro, definió lo que significa para ella ser hincha del club: “Ser de San Lorenzo es soñar en grande, luchar por lo que uno ama y creer que todo es posible”. Un mensaje que, sin dudas, resuena con su propia ambición de alcanzar las estrellas.

Para hacer realidad este sueño espacial, De Castro recibió el apoyo fundamental de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y de la Secretaría de Ciencia. Su viaje será orquestado por Axiom Space, una empresa estadounidense dedicada a llevar aspirantes a astronautas a la Estación Espacial Internacional.

La preparación de Noel es rigurosa y constante. En una entrevista, reveló que su entrenamiento es intenso, tanto física como mentalmente, incluyendo actividades como:

Vuelos parabólicos

Hipoxia

Buceo

Supervivencia

Simulaciones EVA (Actividad Extravehicular)

De Castro describió esta preparación con determinación: “Todo el tiempo estás al límite, sabiendo que vale la pena”. Sin duda, Noel de Castro no solo representará a Argentina en el espacio, sino que también llevará consigo la pasión y el orgullo de ser "cuerva" hasta el infinito.