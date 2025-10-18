De Córdoba a la cima del fútbol francés: la increíble historia de Joaquín Panichelli

La Ligue 1 francesa tiene un nuevo protagonista argentino y su historia sorprende. Joaquín Panichelli, delantero cordobés de 23 años, fue la gran figura del Racing de Estrasburgo en el empate 3-3 frente al Paris Saint-Germain, marcando dos tantos y confirmando su excelente momento: con siete goles en ocho fechas, es el máximo artillero del torneo.

Su presente contrasta con los comienzos en Argentina. Panichelli hizo las divisiones inferiores en Racing de Córdoba, Belgrano y Atalaya, tres clubes formadores de la provincia, pero nunca encontró continuidad. Luego pasó por Boca Juniors, donde no pudo firmar por cuestiones de papeles, y más tarde por River Plate, donde jugó en Reserva pero no logró debutar en Primera.

Tras quedar libre a fines de 2023, el delantero emigró al Deportivo Alavés de España y fue cedido al Mirandés, donde anotó 21 goles en 44 partidos. Su rendimiento despertó el interés del Estrasburgo, que pagó cerca de 17 millones de euros por su pase.

El paso del tiempo le dio la razón. En apenas ocho jornadas en Francia, Panichelli se consolidó como uno de los goleadores del fútbol europeo y una de las revelaciones de la temporada. Su potencia, oportunismo y capacidad para definir en el área lo convirtieron en pieza clave del equipo dirigido por Patrick Vieira.

De las canchas cordobesas al Parque de los Príncipes, la historia del joven delantero refleja la de muchos talentos que debieron buscar su lugar lejos del país, y hoy escriben su propio capítulo en el fútbol grande de Europa.