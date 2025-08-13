De Córdoba al mundo: Malena Santillán metió medalla dorada y récord sudamericano

Un emocionante momento se vivió este martes en Asunción. Es que la cordobesa Malena Santillán conquistó la medalla de oro en los 200 metros de espalda y lo hizo con un histórico registro de 2:10:36, siendo un tiempo que le dio el primer puesto y el récord sudamericano absoluto en la competencia de ese estilo.

La nadadora, nacida en San Francisco, tuvo un ritmo asombroso en el Centro Acuático de la capital paraguaya. La mexicana Pulido se quedó con la plata y otra argentina, Cecilia Dieleke, completó el podio con el bronce, coronando una jornada perfecta para el Comité Olímpico Argentino.

Con esta victoria, Santillán selló su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027, un objetivo que venía persiguiendo desde hace meses. “Yo estaba tratando de pensar más en mi marca y hacer mi propia carrera. No quería distraerme con nada, solo con nadar fuerte y mantener la técnica. Cuando vi el tablero y el tiempo, no lo podía creer”, admitió.

El momento más intenso llegó después, cuando tuvo que subir al podio para recibir la medalla. “Al escuchar el himno se me llenaron los ojos de lágrimas. Pensé en mi familia, en mis compañeros de equipo y en todo lo que entrené para esto. Sentí un orgullo enorme de poder dejar en lo más alto a mi país”, contó la cordobesa.

Apenas terminó la carrera, Santillán se fundió en un abrazo con su entrenador, Aníbal Gaviglio, quien la acompaña desde sus primeros pasos en la natación competitiva.

Este logro se suma al oro que un día antes había conseguido Agostina Hein en los 400 metros libres, consolidando un arranque soñado para la natación argentina en Asunción. Con dos medallas doradas en apenas dos días, el equipo albiceleste deja en claro que está para grandes cosas en el futuro inmediato.