De la calle a la selección: una de las sorpresas de Scaloni

La emocionante historia de Lautaro Rivero, el nuevo convocado de Scaloni

El nombre de Lautaro Rivero acaparó los flashes tras el anuncio de la nueva lista de convocados por Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA de octubre. Este marcador central de 21 años, proveniente de River Plate, se presenta como la gran sorpresa para el combinado nacional, marcando su primera citación para vestir la camiseta albiceleste, ya que no participó previamente en las categorías inferiores de la selección argentina.

La historia de Rivero va más allá del campo de juego, destacándose por una notable resiliencia. Durante su adolescencia, el joven tuvo que realizar diversos trabajos para mantener vivo su sueño de convertirse en futbolista profesional. Según contó en una entrevista con Fox Sports Radio, no solo vendía alfajores, sino también flores o cuadernos que compraba en el mercado central o la salada. Estas ventas las realizaba durante las vacaciones de las inferiores de River, un proceso que, a pesar de las dificultades, jamás lo hizo dejar de entrenar. Su motivación principal siempre ha sido su familia, gente "muy humilde y sacrificada", con el objetivo de "que estén mejor y puedan tener todo lo que se merecen".

Un ascenso fulgurante desde Santiago del Estero

Rivero inició sus pasos en el fútbol en los potreros y el baby de Moreno, pasando por entidades como El Club Los Halcones y Villa Luro Norte, antes de sumarse a las inferiores de River a los 14 años en 2018. Tras debutar en la Reserva en 2021 y destacar bajo la conducción de Marcelo Escudero, firmó su primer contrato profesional en diciembre de 2024, a pocos días de quedar en libertad de acción.

Ante la falta de lugar en el elenco Millonario, optó por irse a préstamo a Central Córdoba de Santiago del Estero a mediados de 2024. Con el Ferroviario, formó parte de la histórica hazaña de consagrarse campeón de la Copa Argentina tras vencer a Vélez por 1-0. Tras el festejo, Rivero conmovió al país al publicar una foto en su Instagram donde se lo veía vendiendo alfajores, la cual se viralizó de inmediato, generando admiración por su historia de superación.

En el primer semestre de 2025, el defensor se estableció como titular indiscutible en Central Córdoba. Fue clave en la participación del equipo en la Copa Libertadores, completando los 90 minutos en los seis partidos de la fase de grupos. Su destacada actuación incluyó la histórica victoria del equipo santiagueño sobre Flamengo en el Estadio Maracaná.

Consolidación en River y el llamado de Scaloni

Debido al notable nivel mostrado, Marcelo Gallardo decidió cortar el préstamo y repescarlo de cara al Mundial de Clubes, extendiéndole su contrato hasta diciembre de 2028. Aunque no sumó minutos en el certamen internacional, Rivero debutó con la camiseta Millonaria el 9 de agosto en el empate contra Independiente.

Desde entonces, el marcador central demostró un nivel sobresaliente, logrando ganarle la pulseada por la titularidad a defensores de jerarquía como Paulo Díaz y Lucas Martínez Quarta. Rivero se ganó la confianza de Gallardo al punto de ser titular en los dos partidos de los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Palmeiras.

En este contexto, tras ser una de las figuras de River en el choque contra Racing por la Copa Argentina, el seguimiento de Scaloni se concretó en la convocatoria. Rivero integrará la delegación argentina que disputará dos amistosos en Estados Unidos: el primero contra Venezuela el viernes 10 de octubre, y el segundo ante Puerto Rico el lunes 13 de octubre. Actualmente, el futbolista suma 39 partidos como profesional (30 con Central Córdoba, donde marcó dos goles, y nueve con River).