Con una gran actuación de Jimmy Butler, Miami Heat derrotó a Los Angeles Lakers por 115 a 104 y recortó a 2-1 su desventaja en las Finales de la NBA.

Aunque los Heat sufrieron las cruciales bajas por lesión de dos de sus figuras, Goran Dragic y Bam Adebayo, Butler se puso el equipo al hombro y lideró la resistencia frente a los favoritos Lakers con 40 puntos, 11 rebotes, 13 asistencias, 2 robos y 2 tapones.

Por el lado angelino LeBron James terminó con 25 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias mientras Anthony Davis, que sufrió problemas personales, acabó con unos discretos 15 puntos y 5 rebotes.

El cuarto partido de la serie se disputará el martes desde las 22 en la cancha de Disney World (Orlando) y todavía se desconoce si Dragic o Adebayo podrán participar.

