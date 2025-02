El equipo de Simeone, a diferencia de muchas otras ocasiones donde es superior al rival, pero no logra marcar o tarda demasiado en hacerlo, esta vez, fue contundente y así desarmó a un rival que había salido dispuesto a darle pelea, con orden y presión.

La legión argentina fue fundamental para que el juego colchonero fluyera, sobre todo por la banda derecha. Allí se encontraron Rodrigo De Paul, que jugó más cerca del área rival, pero también se asoció con un Nahuel Molina, permanentemente lanzado al ataque, y Giuliano Simeone, que siempre está en busca de oportunidades.

Y Julián supo estar donde tenía que estar. A los doce minutos, De Paul inició la acción, Molina se mostró, Giuliano devolvió hacia atrás para Antoine Griezmann, que buscó a Samuel Lino con un cambio de frente. Lino reventó el travesaño y para el rebote llegó la Araña, que en dos tiempos, la empujó a la red para el 1-0, a los 12 minutos.

Con la ventaja en el marcador, el equipo del Cholo Simeone, se adueñó del partido y extendió su ventaja con otra gran acción colectiva en la que, de nuevo, intervinieron los argentinos, y coronaron Griezmann, con una asistencia perfecta desde la izquierda, para que Álvarez anote el 2-0 de cabeza, de pique al suelo.

En el final del primer tiempo, Julián casi grita el "hat-trick", pero increíblemente se lo perdió mano a mano. No obstante, la sensación de que habría más goles estaba en el aire de Mestalla, pero algo cambió...

Atlético perdió el impulso, pero redondeó una goleada

La buena etapa inicial hecha por Atlético quedó un poco opacada con los segundos 45 minutos. El equipo se retrasó, perdió la pelota y no fue capaz de generar peligro. Simeone buscó refrescar su once con cambios, pero no lo consiguió. Aunque sí pudo reorganizar al Colchonero y no permitir que le lleguen con tanta facilidad.

Valencia volvió del vestuario con la intención de retomar su plan original y todo lo que logró fue hacer a Jan Oblak esforzarse una vez, para sacar una pelota al córner, y evitar una derrota mucho peor.

Aún así, Angelito Correa terminó de ponerle el acento bien argentino al triunfo del Atlético, luego de una gran recuperación y corrida de Conor Gallagher, que se la dejó al atacante en la puerta del área y éste sacó el remate cruzado para el 3-0.

La victoria en Mestalla puso al conjunto madrileño en lo más alto de la tabla de posiciones con 53 puntos, pero Barcelona (51) puede volver a la cima, si le gana a Las Palmas. Como sea, el equipo de Diego Simeone sigue prendido en la lucha por LaLiga y parece que dará pelea hasta el final.