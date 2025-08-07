De Paul anotó su primer gol en el Inter Miami y Messi reaccionó desde la platea

Rodrigo De Paul marcó este miércoles su primer tanto oficial con la camiseta del Inter Miami, en el triunfo por 3 a 1 ante Pumas UNAM, en el marco de la tercera jornada de la Leagues Cup, el certamen que reúne a equipos de Estados Unidos y México.

El gol del volante argentino, surgido en Racing Club, llegó sobre el cierre de la primera etapa, cuando el conjunto mexicano ganaba por la mínima. De Paul recibió un pase desde la izquierda por parte del uruguayo Luis Suárez, controló con el pecho dentro del área y definió con precisión al segundo palo del arquero Miguel Paul, estableciendo el 1 a 1 parcial.

El tanto representó el primer festejo personal del mediocampista en su nuevo club y resultó clave para la remontada del equipo dirigido por Gerardo Martino, que luego ampliaría la ventaja con goles de Suárez y otro tanto en el complemento, asegurando el pase a cuartos de final.

Lionel Messi, que no participó del encuentro por una molestia física, siguió las acciones desde una de las plateas del Chase Stadium. El capitán de la Selección argentina celebró con entusiasmo el tanto de su compañero, poniéndose de pie y aplaudiendo el empate transitorio.

La victoria permitió a Inter Miami avanzar de ronda en el certamen regional, donde buscará seguir en carrera por el título.