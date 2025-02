El delantero brasileño Neymar concretó su debut en su regreso al Santos luego de 12 años en el duelo que terminó en empate 1-1 frente a Botafogo SP por el Campeonato Paulista, llevado a cabo en el estadio Vila Belmiro.

El ex Barcelona y Paris Saint-Germain ingresó antes del comienzo de la segunda mitad y le dio comienzo a su segundo ciclo en el “Peixe”, que tendrá esta temporada su vuelta a la máxima categoría del fútbol de Brasil luego de disputar la segunda división en el 2024.

“Ney” festejó desde el banco de suplentes el gol de su equipo por medio de Tiquinho Saores de penal, luego de que el balón impactara en la mano de Walisson y el árbitro, a instancias de VAR, sancionara la pena máxima.

A los 10 segundos de comenzado el complemento, el futbolista de 33 años -cumplió hoy- que alcanzó la gloria con el Santos en 2011 luego de conseguir la Copa Libertadores, tuvo una dolorosa bienvenida tras sufrir un pelotazo en la zona de los genitales.

No obstante, a pesar de la alegría por el regreso del “hijo prodigo” con el dorsal 10, Alexander de Jesus conectó de cabeza e igualó el duelo 1-1, resultado que se mantuvo hasta el final de la partida y no le permitió al ex Al-Hilal celebrar la victoria con su afición.

Luego de una gran jugada, Neymar eludió y dejo tendido en el campo de juego a dos jugadores rivales y sacó un potente remate de zurda, que tuvo la participación del arquero visitante para desviar la trayectoria del balón y evitar que el crack nacido en Mogi Das Cruzes se estrenará en la red en su primer cotejo desde su retorno.

En su primer ciclo en Santos, “Ney” disputó 225 partidos y marcó 136 goles donde consiguió levantar una Copa de Brasil, tres Paulistas y una Recopa, además de la consagración en la Libertadores que lo puso en los ojos del mundo y lo llevó al cuadro catalán para compartir plantel con el astro argentino Lionel Messi en 2013.