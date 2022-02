Diego Schwartzman, máximo favorito al título en el Córdoba Open, enfrentará este miércoles a Juan Pablo Ficovich, otro argentino, por los octavos de final, en el partido excluyente de la tercera jornada.



La programación completa del torneo que se juega en el estadio cordobés Mario Kempes, sobre superficie de polvo de ladrillo y con premios por 493.875 dólares, es la siguiente:



- Cancha Central -



. A las 14.30:



Daniel Elahí Galán (Colombia) vs. Jaume Munar (España).



. No antes de las 16:



Pedro Martínez (España) vs. Juan Ignacio Londero (Argentina)



. No antes de las 18.30:



Diego Schwartzman (Argentina) vs. Juan Pablo Ficovich (Argentina)



. A Continuación:



Tomás Etcheverry (Argentina) vs. Nikola Milojevic (Serbia).



- Cancha 2 -



. A las 14.30:



Guillermo Durán (Argentina) y Máximo González (Argentina) vs. Lorenzo Sonego (Italia) y Andrea Vavassori (Italia).



. A continuación:



Felipe Rodríguez Meligeni Alves (Brasil) y Rafael Matos (Brasil) vs. Sebastián Báez (Argentina) y Pedro Martínez (España