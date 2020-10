Se le presenta una gran oportunidad hoy a Defensa y Justicia, en el puerto de Manta, Ecuador. Hoy a las 23 visitará a Delfín, al que deberá ganar para mantener intactas sus chances de seguir en la Copa Libertadores de América. La situación es así: El líder del grupo "G" es Santos de Brasil que tiene siete puntos; el equipo argentina suma seis y Olimpia de Paraguay acumula cinco. Delfín ya no tiene posibilidades al haber obtenido una unidad.

Una victoria del equipo de Hernán Crespo lo instalará en la fase siguiente si gana esta noche y Olimpia pierde ante Santos. Si eso sucede los dos equipos ganadores pasarán a los octavos de final y transformarán a la última fecha en casi un trámite.

En el equipo de Florencio Varela no estará Washington Camacho, afectado de coronavirus. Por sus características como equipo, no se concibe una actitud especulativa ante un adversario que tratará de sumar un triunfo por primera vez en el torneo. Si se dan los resultados más convenientes, Defensa y Justicia no habrá conseguido poco, aun sin saber lo que le podría deparar el futuro en el certamen.

Delfín: Dennis Corozo; Jonathan González, Roberto Luzarraga, Luis Cangá y Geovanny Nazareno; Charles Vélez, Oscar Benítez, Alejandro Villalba y Janner Corozo; José Valencia y Carlos Garcés. DT: Miguel Ángel Zahzú.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Néstor Breitenburch, David Martínez y Juan Gabriel Rodríguez; Marcelo Benítez, Miguel Merentiel, Braian Romero, Enzo Fernández y Nelson Acevedo; Gabriel Hachen y Ciro Rius. DT: Hernán Crespo.

Hora: 23. Árbitro: Diego Haro (Perú). Estadio: Jocay (Manta, Ecuador). TV: Fox Sports.