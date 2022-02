Del Club Municipalidad de Córdoba al cuerpo técnico de la Selección

Florencia De Leonardis, que dirige las categorías formativas (Sub 14, Sub 16 y Sub 18) del Club Municipalidad, se sumará al cuerpo técnico de la selección argentina Sub 18 que participará este año de la Liga Argentina.

Además de la entrenadora, la selección argentina Sub 18 cuenta con otras cuatro cordobesas, también formadas en el Club Municipalidad. Bianca Garibaldi, Valentina de la Fuente y Valentina Moya, todas de 16 años, compiten con la selección en la Liga Argentina Femenina mientras se preparan para el Sudamericano de la categoría, clasificatorio para el Mundial.

Completa el cuarteto de cordobesas, Lara Carignano (14 años), quien jugará la Liga Federal Argentina con la selección y el Panamericano 2022.

Palabras de Florencia: “Estoy muy feliz por esta oportunidad. Para mí es un orgullo poder compartir tremenda experiencia al lado de mis jugadoras y poder vivirla en la Liga Argentina Femenina, que es la competencia de más alto nivel del país. Estoy muy agradecida con Martin Ambrosini por la oportunidad que me brindó de sumarme a su equipo de trabajo y por la posibilidad de formar parte de su cuerpo técnico. Es un anhelo desde que comencé mi carrera y que voy a aprovechar al máximo”.