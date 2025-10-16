José Manuel López vivió una jornada inolvidable y poco habitual para cualquier futbolista profesional. En menos de un día, el delantero de 24 años debutó con la Selección Argentina y volvió a Brasil para marcar un nuevo gol con Palmeiras, su actual club.

Todo comenzó en Miami, donde el “Flaco” disputó sus primeros minutos con la camiseta albiceleste en el amistoso frente a Puerto Rico. Pese a no convertir, participó activamente en el ataque y asistió a Alexis Mac Allister en uno de los tantos del 6-0.

Tras el encuentro, el club brasileño organizó un vuelo chárter para que López y su compañero Aníbal Moreno pudieran llegar a tiempo a San Pablo. Horas más tarde, ambos estuvieron presentes en el Allianz Parque para el duelo ante Red Bull Bragantino.

López ingresó a los 33 minutos del segundo tiempo y, apenas seis minutos después, marcó el cuarto tanto en la victoria 5-1 que consolidó a Palmeiras en lo más alto del Brasileirao. El tanto llegó tras una jugada rápida de contraataque: el rebote de un disparo de Vítor Roque quedó servido para que el exLanús definiera con el arco libre.

La anotación significó un cierre perfecto para una jornada intensa en la que el atacante argentino demostró su vigencia y efectividad. Bajo la conducción de Abel Ferreira, López se mantiene como una de las piezas clave del equipo que disputará las semifinales de la Copa Libertadores frente a LDU de Quito.

Con este nuevo gol, el “Flaco” refuerza su gran presente en Brasil y sueña con seguir sumando minutos en la Selección en el camino hacia el próximo Mundial.