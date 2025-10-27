El Olympique Lyonnais logró una victoria dramática al vencer 2-1 al Racing de Estrasburgo en el partido que cerró la 9.ª jornada de la Ligue 1. El encuentro estuvo marcado por la participación argentina, un penal fallado, una expulsión clave y un gol en el descuento.

A pesar de la derrota, el delantero argentino Joaquín Panichelli ratificó su gran momento al adelantar a Estrasburgo, marcando de cabeza a los 25 minutos del primer tiempo. Con este tanto, el joven de 23 años y revelación de la temporada en Francia se consolidó como líder de la tabla de goleadores de la Ligue 1, alcanzando las 8 conversiones, una más que Mason Greenwood.

La ventaja duró poco: a los 31 minutos, Ismaël Doukouré marcó en contra de su arco. El drama continuó con otro protagonista argentino, Valentín Barco, exjugador de Boca. Barco cometió una falta dentro del área que, sancionada tras revisión del VAR, derivó en un penal para el Lyon. Sin embargo, el arquero Mike Penders le desvió el remate a Corentin Tolisso, evitando que la infracción trajera perjuicio al equipo de Barco. Barco se encuentra atravesando un buen momento en el fútbol francés, jugando como doble 5 en el esquema 3-4-2-1 y mostrando la personalidad y la rebeldía que lo caracterizaban en el Xeneize.

La situación de Estrasburgo se complicó seriamente en la segunda mitad cuando Doukouré fue expulsado, tras ser convocado el árbitro por el VAR para revisar su falta sobre Malick Fofana. A pesar de la inferioridad numérica, Estrasburgo resistió épicamente. No obstante, la defensa cedió en el descuento, cuando el portugués Afonso Moreira, a los 46 minutos del segundo tiempo, armó una jugada individual con gambetas y marcó un golazo con efecto, dejando los tres puntos en casa.

Gracias a este triunfo agónico, el Lyon entra en la zona de la Champions League, poniéndose cuarto en la clasificación y manteniéndose a dos puntos del nuevo líder, el París Saint-Germain. Estrasburgo, por su parte, desciende al sexto lugar.