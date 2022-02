Antes de responder las preguntas, Delpo en conferencia de prensa tomó el micrófono para hacer un anuncio, que sacudió al deporte argentino: "Vengo hace mucho sintiéndolo, imaginándomelo. Creo que es uno de los mensajes más difíciles que me toca afrontar, transmitir. Como todo el mundo sabe, que espera que vuelva al tenis, posiblemente no lo sea así. Posiblemente sea más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para salir adelante. La rodilla sigue siendo una pesadilla. Vengo intentando tratamientos y hasta el día de hoy no logro solucionarlo. Nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando en la cancha. Así que no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo. Creo que, después de estas semanas, dios dirá qué pasa. Hoy quiero elegir vivir como una persona de 33 años tratando de no tener dolores y no como un deportista profesional, que hasta el día de hoy me siento. Es una decisión difícil. La quería comunicar".