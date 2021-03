Juan Martín del Potro no ceja en su intento por volver a jugar al tenis. Tras sufrir una grave lesión en una rodilla, que lo ha obligado a estar dos años fuera del circuito profesional, el tandilense insistirá, esta vez a través de una cirugía, para tratar de jugar los Juegos Olímpicos de Tokio.

Eso es lo que ha comunicado a través de un mensaje grabado en las redes sociales. Empieza diciendo: "Me voy a someter a otra cirugía de rodilla. Hemos probado muchísimos tratamientos conservadores y alternativos, y no tuve buenos resultados; entonces creemos con el doctor Jorge Chahla que lo mejor es la cirugía".

Y continúa: "Él sabe (por el doctor Chahla) el deseo que tengo de volver a jugar al tenis, el deseo de estar en los Juegos Olímpicos (Tokyo 2020) y decidimos que hacer esto lo antes posible es lo mejor".

Después, Del Potro contextualiza el mensaje al decir: "No vienen siendo semanas fáciles desde que murió mi papá, todo me cuesta muchísimo, pero un día me levanté, lo llamé al médico y le dije: 'Vamos a intentarlo'. Sentí la fuerza que me mandan desde arriba para no bajar los brazos y salir de esto, que hace muchos meses me trae dolores de cabeza".

La intervención quirúrgica se producirá hoy en Chicago, Estados Unidos. "Delpo", por último, explicó que no quiere "dejar de intentarlo", quizá en su última oportunidad de recuperarse para volver a la alta competencia.

"La realidad es esta y como sentí eso, no quiero dejar de intentarlo y por eso estoy acá. Mañana, toda la fuerza y energía que me manden me va a ayudar mucho para pasar por esta nueva piedra en mi camino".