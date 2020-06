Juan Martín Del Potro ha pasado por varios momentos difíciles en su carrera deportiva, particularmente por sus lesiones, que lo marginaron durante bastante tiempo del circuito profesional de tenis.

Con 31 años, y en un periodo de recuperación de una afección en una rodilla que lo ha alejado de las competencias desde el año anterior, "Delpo" dijo en ESPN que hay un motivo fundamental por el cual desea volver al ruedo.

“Mi mamá y mi papá nunca me vieron en vivo en un gran torneo. Esto no me deja estar tranquilo ni me permite bajar los brazos”, reconoció el ganador del abierto de Estados Unidos en 2009. Y agregó: “Quiero ir con ellos y decirle a Federer: 'Roger', saludá a mis viejos”.

El tandilense explicó el esfuerzo que realizaron sus padres para que él pudiera progresar en el tenis. “Hubo oportunidades para que ellos viajaran, pero no lo hicieron para no dejar sus ocupaciones. Esa cultura del trabajo siempre se aplicó durante mi carrera. Cuando juntaban un poco de plata, me mandaban a los torneos y hubo veces que no pudieron”.

Y sobre cómo afrontará el último periodo de su carrera deportiva, respondió: “Jugué tantos años con dolor en la muñeca que si tengo que hacerlo con estas nuevas molestias en la pierna para cerrar un ciclo como me gustaría, hago el esfuerzo”.