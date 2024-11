Del Potro y un estremecedor relato sobre su vida: “Me siento atrapado en un cuerpo que no me responde”

Juan Martín Del Potro, exnúmero 3 del mundo y campeón del US Open 2009, compartió este lunes un conmovedor video en sus redes sociales en el que relata el doloroso proceso de su recuperación tras las múltiples cirugías en su rodilla y su largo camino hacia el regreso al tenis profesional. La publicación se da a pocos días de su esperada exhibición con el serbio Novak Djokovic, máximo ganador de la historia de títulos de Grand Slam, el próximo 1 de diciembre en el Parque Roca de Buenos Aires.

En el video, Del Potro revela detalles de su sufrimiento y el esfuerzo por superar una lesión que marcó su carrera. "Al día siguiente de jugar contra (Fediero) Delbonis me tomé un avión a Suiza y me volví a operar la rodilla. Esa fue mi quinta cirugía", comienza el tandilense, quien recordó cómo después de esa intervención intentó mantener un perfil bajo, lejos de los medios, para ver si su recuperación funcionaba. "Estuve dos meses encerrado en un pueblo cerca de Basilea, me operaron, hice rehabilitación y no funcionó", añade, mostrando la dureza de su realidad.

El extenista no solo relató las operaciones, sino también las constantes y dolorosas pruebas a las que se sometió. "Me infiltraron, me sacaron tendones, me quemaron nervios… un sufrimiento diario", expresó Del Potro, quien desde el accidente que sufrió en 2019 en el torneo de Queen's contra Denis Shapovalov, no pudo recuperar su nivel de competencia. "Mi vida cotidiana no es la que yo deseo. Era un tipo muy activo, que le gustaba hacer deporte no solo jugar al tenis", confesó, lamentando cómo ha tenido que adaptarse a una nueva realidad, en la que ya no puede disfrutar de actividades como el fútbol o el pádel.

En el video, Del Potro también hace referencia al impacto emocional que ha tenido la lesión: "Me quitaron la ilusión de hacer lo que siempre me gustó, que era jugar al tenis. Es muy difícil tener que caretear todo las 24 horas", expresó visiblemente afectado. Además, compartió cómo enfrenta los efectos secundarios del tratamiento: "Me levanto y tomo entre seis y ocho pastillas, entre ellas un protector gástrico, un antinflamatorio, un analgésico y una para la ansiedad".

Del Potro también dio detalles sobre su frustración personal durante este largo proceso. "Yo era el tipo que siempre estaba buscando maneras de mejorar, de seguir adelante. Pensaba que no había obstáculos imposibles. Pero ahora me doy cuenta de que hay cosas que no puedo controlar", señaló con una mezcla de tristeza y aceptación. "A veces me despierto por la noche, no por el dolor, sino por la impotencia de no poder hacer lo que tanto me gusta", agregó, refiriéndose a los constantes despertares debido a los pinchazos en su pierna y los dolores intensos.

A lo largo de su relato, Del Potro también mencionó su constante lucha con los médicos y el dilema sobre la posibilidad de someterse a una prótesis. "Tengo otra gran pelea con los médicos, que me dicen que me ponga una prótesis y deje de joder para tener mejor calidad de vida", contó. Sin embargo, el extenista expresó su preocupación por el largo proceso que implica esperar hasta los 50 años para ver mejoras significativas. "Desde los 31 que no corro, no subo una escalera, no puedo patear una pelota. ¿Voy a pasar 15 años más así?", se preguntó. Y agregó: "Es una decisión difícil, porque por un lado me dicen que a esa edad viviré bien, pero por el otro, me siento atrapado en un cuerpo que no me responde".

Del Potro y el impacto de la lesión en su día a día

La dificultad de llevar una vida "normal" se refleja en sus testimonios sobre la cotidianidad. "Cuando me invitan a jugar al fútbol soy el que lleva el mate y se queda afuera. En el pádel, soy el que graba videos. Y no está mal, pero cuando te acostumbras a ser el centro de la cancha, es un golpe muy duro", señaló Del Potro, visiblemente emocionado. La frustración es evidente cuando recuerda cómo las pequeñas cosas, como subir escaleras o simplemente caminar, se han vuelto casi imposibles sin dolor.

El extenista también reflexionó sobre el vacío que ha dejado en su vida la imposibilidad de jugar al tenis, un deporte que ha sido su pasión desde pequeño. "Es como si una parte de mí hubiera quedado allí, en la cancha, y nunca volviera a estar completa", expresó. "He dado todo por este deporte, pero la realidad es que la rodilla me ganó".

Una despedida con Novak Djokovic

El video culmina con un mensaje esperanzador hacia la exhibición que realizará junto a Djokovic. "Es un evento para decir adiós, ya no hay más vuelta atrás", afirmó Del Potro. "Creo que el toque final se lo da Djokovic, que fue muy generoso en aceptar y venir. Estoy agradecido de poder compartir un momento como este, disfrutar dentro de una cancha de tenis por última vez, y que tanto él como yo podamos devolverles a los fanáticos todo el cariño que nos dieron a lo largo de los años", concluyó, destacando el agradecimiento hacia el serbio por su participación en lo que será una despedida emotiva en la cancha, para que los fanáticos se lleven un buen recuerdo de esa noche.

El evento, que se llevará a cabo el próximo domingo 1° de diciembre, promete ser un momento lleno de emoción y nostalgia para todos los seguidores de Del Potro, quien se enfrenta a su último adiós del tenis profesional tras una carrera llena de logros, pero marcada por el dolor y la resiliencia.