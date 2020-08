En un verdadero partidazo, Denver Nuggets derrotó a Utah Jazz por 135 a 125, tras un suplementario, y se quedaron con el primer juego de la serie que inauguró los playoffs de la NBA.

Donovan Mitchell tuvo una espectacular actuación para los Jazz con 57 puntos, Denver también tuvo su figura, que fue Jamaal Murray con 36 puntos secundado por Nikola Jokic con 29.

The @nuggets take a 1-0 series lead behind Jamal Murray's (@BeMore27) #NBAPlayoffs career-high 36 PTS, 9 AST in the OT win! #WholeNewGame #MileHighBasketball



Game 2: Wed. (8/19), 4pm/et - TNT pic.twitter.com/W4GsPQ6F9A