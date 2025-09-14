Derrota amarga del Inter Miami: penal fallado por Messi y goleada del Charlotte en la MLS

Inter Miami sufrió una dura derrota por 3-0 ante Charlotte FC en la Major League Soccer (MLS), en un partido clave que se desequilibró tras un penal errado por Lionel Messi. El israelí Idan Toklomati fue la figura estelar de la noche, marcando un hat-trick que selló la victoria local en el Bank of America Stadium, colmado de público.

El encuentro, disputado en el Bank of America Stadium con entradas agotadas pero con la tercera bandeja suspendida, y sobre césped sintético —una superficie que a menudo complica al equipo de Javier Mascherano—, presentaba un marco imponente. Inter Miami, con Lionel Messi de regreso como titular, mostró intenciones de tomar la iniciativa, ejerciendo presión alta y buscando asociaciones rápidas. A los cinco minutos, Jordi Alba tuvo la primera oportunidad clara con una volea que el arquero croata Kristijan Kahlina desvió impecablemente al córner, evitando la apertura del marcador.

Sin embargo, con el correr de los minutos, Charlotte comenzó a imponer su ritmo en el mediocampo. A la media hora de juego, Inter Miami encontró una oportunidad de oro: Messi fue derribado en el área por el mediocampista francés Djibril Diani tras amagar para rematar, y el árbitro Sergii Boiko sancionó penal luego de revisar la acción en el VAR. Siendo el primer penal para Miami en la temporada, Messi tomó la responsabilidad, ejecutando un remate sutil al centro del arco. No obstante, Kahlina reaccionó de manera notable y contuvo el disparo, frustrando la apertura del marcador y enmudeciendo al público que esperaba el tanto del "10".

La frustración se convirtió rápidamente en desventaja para "las Garzas". En la jugada inmediatamente posterior al penal, Charlotte aprovechó los espacios y golpeó primero: Idan Toklomati apareció dentro del área para definir tras una precisa asistencia del colombiano Kerwin Andrés Calderón Vargas, llevando el marcador a 1-0. A pesar de una reacción en el tramo final de la primera mitad, Inter Miami no pudo traducir su mayor tenencia y presencia en el campo rival en situaciones claras de gol, y se fue al descanso perdiendo por la mínima diferencia.

El inicio del segundo tiempo fue otro golpe para Inter Miami. Apenas comenzada la etapa, Idan Toklomati marcó su segundo gol de la noche para Charlotte y estiró la ventaja. La jugada se originó en una desequilibrante acción de Wilfried Zaha por la izquierda, quien abrió el juego para Brandt Bronico, cuyo centro bajo atravesó toda el área sin que ningún defensor visitante lograra despejar. Por detrás, Toklomati definió con tranquilidad para establecer el 2-0. Después de este gol, y más allá de alguna llegada aislada, Inter Miami nunca logró imponer condiciones. El equipo de Mascherano se mostró sin ideas para generar peligro, mientras Charlotte controlaba el trámite con autoridad, cómodo con la ventaja, y Kahlina se lució nuevamente ante una oportunidad clara de Tadeo Allende.

La situación se tornó aún más adversa a los 78 minutos, cuando el argentino Tomás Avilés fue expulsado por doble amarilla tras sujetar a Toklomati, dejando a Inter Miami con diez jugadores y sepultando cualquier esperanza de reacción. Para sellar la goleada, Charlotte consiguió un nuevo penal, nuevamente provocado por una gran jugada de Zaha que desbordó por la izquierda y forzó la infracción de Sergio Busquets dentro del área. Desde los doce pasos, Toklomati ejecutó con frialdad, cruzando el remate para completar su triplete y consolidarse como la gran figura de la noche y el verdugo de Inter Miami.

Para Charlotte, este triunfo tuvo un valor extra, ya que alcanzó las nueve victorias consecutivas, un nuevo récord absoluto en la MLS, y se ubica tercero en la Conferencia Este. En contraste, el equipo de Javier Mascherano, que venía de perder la final de la Leagues Cup por el mismo resultado y jugó sin Luis Suárez por suspensión —quien debe cumplir dos fechas más—, cayó al séptimo puesto en la Conferencia Este con cuatro partidos menos que el líder, sumando una noche de frustración para Messi y sus compañeros que los dejó sin respuestas y más lejos de la cima.