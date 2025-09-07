El tenista cordobés Gustavo Fernández estuvo a un paso de la gloria en el US Open, al contar con cuatro match points para consagrarse campeón por primera vez en el single de tenis adaptado. Sin embargo, no pudo cerrar el partido y el japonés Tokito Oda, actual número uno del mundo, se alzó con el título tras imponerse por 6-2, 3-6 y 7-6 (13-11) en una final que quedará grabada en la memoria.

La definición, que se extendió durante dos horas y 12 minutos sobre el cemento de la cancha 11 del USTA Billie Jean King National Tennis Center, fue un verdadero espectáculo. El cordobés de 31 años, que ya había sido finalista del torneo en 2014, protagonizó una increíble remontada en el tercer set. Tras verse con un doble quiebre en contra, logró recuperarse y, en el supertiebreak decisivo, revirtió una desventaja de 4-1 para colocarse 9-6, obteniendo así tres oportunidades de partido consecutivas. No obstante, Oda respondió con dos tiros ganadores y una devolución fallida de Fernández, restableciendo la igualdad. El argentino tuvo una nueva oportunidad con el saque de su rival, pero no pudo capitalizarla y finalmente cedió ajustadamente por 13-11.

Este triunfo representa el séptimo Grand Slam en singles y el tercero en la actual temporada para Tokito Oda, el joven japonés de 19 años. Su irrupción lo afianza como el sucesor del multicampeón Shingo Kunieda, quien ostenta 28 majors en su carrera. Cabe destacar que, un día antes de enfrentarse en esta emocionante final, Fernández y Oda habían compartido la alegría de la victoria, consagrándose juntos campeones del torneo de dobles al vencer a los británicos Gordon Reid y Alfie Hewett.

Tras el intenso desenlace, Gustavo Fernández compartió sus sentimientos en la ceremonia de premiación. «El dolor, ahora mismo, es muy fuerte», expresó. No obstante, el cordobés manifestó su optimismo a futuro: «Con el tiempo, creo que me podré sentir orgulloso de lo que hicimos con mi equipo esta semana». Fernández también resaltó el significado particular que tiene el US Open para él, un torneo donde suele sufrir, y destacó que pudo «disfrutar todo lo que pasó esta vez, lo que hicimos con Tokito en el doble y lo de hoy, significa mucho, aunque ahora me cueste verlo». Finalmente, tuvo palabras de reconocimiento para su rival: «Felicitaciones. Lo tenés merecido. Sos increíble, tenés un talento especial y me siento orgulloso de poder luchar contra vos en este tipo de partidos».