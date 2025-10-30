Detuvieron al padre y al tío de Agustín Almendra en La Plata

Pablo Ezequiel Almendra, padre del futbolista de Racing Club Agustín Almendra, fue detenido en La Plata junto a su hermano, Miguel Ángel, en el marco de una causa que investiga presuntos delitos vinculados al robo de vehículos. Ambos quedaron a disposición de la Justicia Penal platense.

El procedimiento se había realizado a comienzos de octubre, pero la noticia se conoció públicamente en la previa del encuentro que Racing disputó frente a Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores, donde el conjunto argentino quedó eliminado tras empatar sin goles en el estadio Juan Domingo Perón.

Desde el entorno del jugador, quien se mantiene enfocado en su actividad profesional, no hubo declaraciones públicas sobre el caso, que continúa bajo secreto de sumario.