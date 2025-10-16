Detuvieron en Italia a Luca Vildoza y a su esposa

El basquetbolista argentino Luca Vildoza, de 30 años, fue detenido en la ciudad italiana de Bolonia junto a su esposa, la jugadora de vóley serbia Milica Tasic, tras un altercado con integrantes de la Cruz Roja Italiana. El hecho ocurrió en la noche del domingo, en las inmediaciones del estadio PalaDozza, luego del partido que Virtus Bologna disputó ante Mónaco por la Euroliga.

De acuerdo con la información publicada por La Gazzetta dello Sport, el episodio se inició cuando una ambulancia del servicio sanitario permanecía en la zona con las luces encendidas. Según los reportes policiales, el deportista habría reaccionado de manera violenta al no poder avanzar con su vehículo y terminó increpando al personal médico. Momentos después, en otra calle cercana, el automóvil de Vildoza bloqueó el paso del vehículo sanitario, lo que derivó en un nuevo enfrentamiento.

Testigos indicaron que el jugador tomó del cuello a uno de los paramédicos, mientras que su esposa intervino y habría tirado del cabello a una trabajadora. El incidente fue observado por una patrulla de Carabineros que intervino de inmediato y trasladó a la pareja a una comisaría, donde permanecieron durante la noche.

El paramédico agredido fue atendido y dado de alta, en tanto una voluntaria de 55 años radicó una denuncia formal.

El abogado de Vildoza, Mattia Grassani, afirmó que el fiscal renunció al juicio rápido para avanzar con una investigación más amplia, y sostuvo que “no se trató de una agresión unilateral, sino de un enfrentamiento entre ambas partes”. Además, remarcó que su cliente y su esposa ya fueron liberados y no pesan medidas restrictivas sobre ellos.

Por su parte, la Cruz Roja Italiana – Comité de Bolonia difundió un comunicado en el que calificó lo sucedido como “inaceptable” y expresó su apoyo a los voluntarios involucrados.

En tanto, el club Virtus Bologna emitió un parte oficial en el que explicó que el jugador y su pareja “creyeron ser víctimas de una conducta indebida por parte del personal sanitario”, y confirmó que la Fiscalía dispuso su inmediata liberación. “El club mantiene plena confianza en el proceso judicial y en la defensa del deportista”, concluyó la entidad italiana.