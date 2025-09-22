Por la novena fecha del Clausura, Rosario Central y Talleres empataron 1-1 en un partido que tuvo más patadas que situaciones.

Terminado el partido, Di María se descargó en plena transmisión: “Nos hicieron un gol de mierda y se metieron atrás. Después dicen que nos ayudan…”, declaró muy caliente.

Central dominó gran parte del juego y generó más peligro, aunque no pudo volver a quebrar la defensa albiazul.

El Fideo continuó: “Nos sigue faltando ese poquito, en algún momento. Salimos dormidos en el segundo tiempo”. Pero cuando seguía hablando, el audio de la transmisión se cortó.

El equipo de Ariel Holan se puso en ventaja con un gol de Alejo Véliz, mientras que Valentín Depietri igualó para la “T”. La expulsión de Navarro complicó al Matador, pero el punto terminó siendo valioso para despegarse de la zona baja de la tabla anual.

Talleres mostró algunos buenos pasajes de juego, pero le costó mantener la tenencia y terminó valorando el punto.