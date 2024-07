Con toda la gloria, Ángel Di María se retiró de la Selección Argentina.

El futbolista de 36 años jugó su último partido con la albiceleste en la final de la Copa América 2024. Con un agónico 1 a 0 contra Colombia (con gol de Lautaro Martínez), se coronó como campeón de América.

“Estaba escrito, era de esta manera. Soñé que ganábamos esta Copa América y que me iba a retirar de esta manera”, expresó a medios de comunicación en las celebraciones desde el Hard Rock Stadium en Miami.

Y agregó: "tengo tantas sensaciones hermosas que no me entran en el cuerpo. Estoy eternamente agradecido a esta generación que me hizo lograr lo que tanto busqué".

Desde AFA, remarcaron: “Se despide el Ángel de la guarda de esta Selección. Solo quedarán palabras de agradecimiento y reconocimiento para uno de los jugadores más importante de la historia dorada de la Albiceleste. El que entregó su corazón, el de los festejos y el que latió partido a partido sin parar para defender la camiseta. Se va Fideo. Un Fideo, con pasta de campeón”.

Ángel Di María nació en Rosario el 14 de febrero de 1988.

Debutó en la Mayor el 6 de septiembre de 2008 ante Paraguay en un partido de Eliminatorias para el Mundial 2010.

En total, disputó 145 partidos disputados a lo largo de 16 años. Tercero en la tabla histórica de presencias en el seleccionado nacional, solo por detrás de Lionel Messi (186) y Javier Mascherano (147).

Jugó siete finales con la Selección Mayor y ganó cuatro títulos consecutivos: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar y la Copa América 2024.