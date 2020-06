Ángel Di María parece ser al día de hoy, el único futbolista de la 'vieja' camada del seleccionado argentino que perdió terreno no solo en el once titular del equipo, también en las convocatorias. A eso hizo mención el volante del PSG durante una nota al diario francés L'equipe, en donde entre otras cuestiones, pidió una nueva oportunidad.

"Yo siempre estoy a disposición de la Selección. Esta temporada tenía en mente jugar una última Copa América, pero al ver que en cada convocatoria ni siquiera me llamaban comencé a perder la esperanza", contó Di María, de 33 años, y que no se volvió a poner la camiseta albiceleste desde la Copa América 2019, en la que tuvo un deslucido rendimiento.

Respecto de su vigencia, se definió en un gran momento:

"No hay mucho para decir. Acabo de terminar una excelente temporada y no me han llamado una sola vez".

Di María participó en 26 de los 27 partidos que disputó su equipo en el torneo local, y marcó ocho goles en lo que fue un grandísimo aporte para la obtención de una nueva estrella.

Sin embargo, su notorio protagonismo en Francia no fue suficiente para Lionel Scaloni y compañía, quien no lo citó para ninguno de los cuatro amistosos que disputó el seleccionado tras la Copa América, y tampoco estaba en la lista de jugadores que iban a participar de la primera doble fecha de la Eliminatoria Sudamericana, que se iba a disputar en marzo.

Si bien sonó a reclamo al entrenador, Di María aclaró que con respecto a ello que entiende hay mejores jugadores que él para la posición, y que por eso debe esforzarse aún más:

"Trataré de dar lo máximo para demostrar que puedo ayudar al equipo. No importa si de titular o de suplente: quiero estar allí e intentar ganar algo con la Selección".

Di María es junto a Messi, Agüero y Otamendi los futbolistas que sobrevivieron al recorte y renovación que llevó adelante Lionel Scaloni junto a su cuerpo técnico. Mundialista en 2010, 2014 y 2018, presente en las Copa América 2011, 2015, 2016 y 2019, el 'fideo' quiere seguir intentando conseguir algo con el seleccionado.