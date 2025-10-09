Días y horarios confirmados para los equipos cordobeses en la fecha 13 del Clausura

La Liga Profesional confirmó días, horarios y televisación para la fecha 13 del Torneo Clausura, que tendrá participación completa de los equipos cordobeses.

Belgrano abrirá la jornada sabatina enfrentando a Boca Juniors el sábado 18 de octubre a las 18:00, en la Bombonera, con transmisión de ESPN Premium.

Más tarde, ese mismo día, Talleres recibirá a River Plate en el Estadio Mario Alberto Kempes, desde las 22:15, con televisación de TNT Sports.

Por su parte, Instituto cerrará la participación cordobesa en la fecha cuando visite a Riestra el lunes 20 de octubre a las 19:00, en el Guillermo Laza, también con transmisión de ESPN Premium.

Los tres equipos de Córdoba afrontarán duelos clave en el tramo final del Clausura, con objetivos distintos pero la misma necesidad de sumar.