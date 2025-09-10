Dibu Martínez cuestionó el arbitraje en la derrota de Argentina ante Ecuador

La selección argentina cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con una derrota 1-0 frente a Ecuador. El encuentro, disputado en Quito, estuvo marcado por varias decisiones arbitrales que generaron debate y que fueron el eje de las declaraciones de Emiliano “Dibu” Martínez tras el pitazo final.

El arquero manifestó su desacuerdo con el penal sancionado a instancias del VAR, cuando Wilmar Roldán interpretó una infracción de Nicolás Tagliafico sobre Ángelo Preciado en el área. Desde los doce pasos, el conjunto local consiguió el único gol del partido en el tramo final del primer tiempo.

Además, el juez colombiano expulsó a Nicolás Otamendi en el complemento, lo que dejó al equipo argentino con un jugador menos en los minutos decisivos.

“Fue un partido duro; yo creo que el empate estaba bien. El árbitro no sé qué cobró. Fue una disputa normal, pero para ganarnos tienen que hacerlo así”, declaró Martínez, dejando clara su postura sobre el desempeño arbitral.

Más allá del resultado, el arquero destacó la campaña del equipo: “Nos quedamos con una sensación amarga porque hicimos una gran eliminatoria. Clasificamos hace mucho tiempo, ganábamos todos los partidos, pero la terminamos con esta derrota. Estoy orgulloso del balance general”.

Con esta caída, la selección completó su recorrido en la clasificación rumbo al Mundial con el pasaje asegurado de manera anticipada, aunque cerrando con un resultado adverso en territorio ecuatoriano.