“Si yo soy el próximo presidente de la Federación española, Diego Armando Maradona será el próximo seleccionador español por los próximos dos años. Será el técnico en el Mundial de Qatar, con el objetivo de llegar a la final. El mejor jugador de la historia, que pasó por aquí en Barcelona fichará en mi equipo. Lo he negociado con Matías Morla, Roberto Trotta y todo su equipo. Son personas muy sencillas, humildes y Maradona está muy capacitado como entrenador, sus conocimientos están por encima de todos en el fútbol”. Las declaraciones de Antonio Torres en Betevé movilizó mediáticamente el fútbol español. El ex árbitro y ex jugador del Sabadell, Gimnástico Mercantil y Terrasa se presenta como candidato a presidente en las elecciones de la Real Federación Española.

⚽️ Antonio Torres, candidat a la presidència de la RFEF té un acord amb Maradona per ser seleccionador si guanya les eleccionshttps://t.co/WeEreCtIhl — btv esports (@btvesports) June 30, 2020