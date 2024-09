Boca Juniors se quedó sin entrenador. Renunció Martínez y en conferencia dijo:

"Buenas noches, no va a haber el ida y vuelta que tenemos siempre de fútbol", arrancó Martínez, sentado frente a los periodistas. "Simplemente para informarles que presenté la renuncia, hablé con el Consejo, con el presidente y después con los futbolistas. No vamos a continuar en el cargo en el cuerpo técnico. Agradecido a la institución, al presidente por confiar en mí por llevar adelante una idea. Más allá de sentir que somos todos muy responsables, lo más sano para la institución es que dejemos el cagro. Tratar de que esa manera los muchachos puedan salir adelante. Agradecerle a toda la gente del club por confiar en nosotros, a los futbolistas sobre todo. Lo único y más importante era que Boca jugara bien al fútbol y gane cada fin de semana, por momentos lo logramos, por otros no. Lo mejor es dar un paso al costado. Gracias a la gente, que sin tener un nombre pesado en la historia de Boca, desde el primer día hasta ayer nos brindó un apoyó increíble, que no se si lo merecíamos. Pedirle disculpas por todo lo que nos brindaron en estos nueve meses".

Martínez, Dirigió en 45 partidos, ganó 20, empató 15 y perdió 10, con una efectividad del 55% y dejó al equipo eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final, duodécimo en la Liga y en cuartos de final de la Copa Argentina.