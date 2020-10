Diego Schwartzman (14º) derrotó al autriaco Dominic Thiem (3º) por 7-6 (1), 5-7, 6-7 (6), 7-6 (5) y 6-2, en un maratónico encuentro de cuartos de final de Roland Garros, y logró así llegar a su primera semifinal de Grand Slam y meterse también por primera vez en su carrera en el Top 10 del ranking de la ATP.

Delight for Diego 🙌@dieschwartzman earns a first career Grand Slam semi-final surviving a 7-6(1) 5-7 6-7(6) 7-6(5) 6-2 marathon against Thiem in five hours and eight minutes.#RolandGarros pic.twitter.com/xNnMDssgIH