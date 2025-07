Dio inicio la Liga Federal Formativa para los representantes cordobeses

Los resultados fueron los siguientes:

Cuadrangular “A” - Colonia Caroya

Bolívar (C. Paz) 82 - Atenas (Cba) 63

Bochas (C. Caroya) 68 - Atenas (Cba) 75

Atenas (Cba) 63 - Barrio Parque (Cba) 60

Bochas (C. Caroya) 61 - Barrio Parque (Cba) 67

Bolívar (C. Paz) 65 - Barrio Parque (Cba) 71

Bolívar (C. Paz) 93 - Bochas (C. Caroya) 88

Cuadrangular “B” - Marcos Juárez

El Tala (S. Francisco) 66 - San Martín (M. Juárez) 67

El Tala (S. Fco) 78 - Sport Club (C. De Gómez) 69

El Tala (S. Fco) 107 - ADEO 68 (C. De Gómez)

*Bolívar, Barrio Parque y El Tala avanzaron a la 2ª Fase Regional (Cuadrangular “C”, 12 y 13 de Julio).

*Atenas y Bochas jugarán el repechaje regional (Cuadrangular “D”, 26 y 27 de Julio).

Vía: Pensa Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba