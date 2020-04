Además de ser el número uno del mundo, el serbio Nokak Djokovic es el presidente del Consejo de Jugadores de la Asociación de Tenistas Profesionales.

En un diálogo por Instagram con su colega italiano, Fabio Fognini, advirtió sobre las consecuencias de la suspensión de la temporada, en particular en los tenistas de ránkings más bajos, algunos de los cuales le han insinuado la posibilidad de abandonar la actividad por problemas económicos.

Es por eso que ha impulsado una iniciativa junto a otras personas e instituciones, que tiene como objetivo reunir dinero para sostener a sus pares que no dispongan de recursos para cuando vuelva la competencia.

"Con esta iniciativa, que no he hecho solo yo, he recibido muchas cartas de agradecimiento de jugadores. Afortunadamente, he ganado dinero para vivir muchos años sin jugar al tenis, pero hay muchos jugadores que van a sufrir mucho", advirtió.

La propuesta contempla el aporte de los tenistas de una cifra de dinero en función de su ránking. A eso se le agrega lo que aportarán la Federación Internacional de Tenis, la Asociación de Tenistas Profesionales y la organización de los torneos de Wimbledon, Estados Unidos, Roland Garrós y Australia.

"Muchos jugadores me han contactado; jugadores de challengers que han pensado en dejar el tenis. Este es un problema muy grande", reconoció.