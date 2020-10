El serbio volvió a demostrar por qué es el número uno del mundo. Derrotó a Pablo Carreño por 4-6, 6-2, 6-3 y 6-4 en tres horas y 10 minutos.

El español exigió al máximo a ‘Nole’, pero no fue suficiente para vencerlo pese a que presentó problemas físicos. Ahora, Novak ya está instalado en la semifinal de Roland Garros, su décima en el torneo parisino y 38 en un Grand Slam.

En las semifinales, Djokovic se verá las caras contra Stefanos Tsitsipas, que se impuso con categoría a Andrey Rublev e hizo historia para el deporte griego. El helénico no será una prueba sencilla para ‘Nole’. Sin embargo, el serbio llega con la motivación a tope. Ha ganado 36 de sus 37 partidos en la presente temporada y es favorito para avanzar al duelo por el título.

Nole never in doubt.@DjokerNole fills the final spot in the semi-finals 4-6 6-2 6-3 6-4 over Carreno Busta.#RolandGarros pic.twitter.com/8NiH5Emd41