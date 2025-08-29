Djokovic recordó su derrota ante Del Potro en Río 2016: “Fue el peor momento de mi carrera”

Novak Djokovic, actual número uno del tenis mundial, repasó en una entrevista los momentos más significativos de su trayectoria y sorprendió al señalar que la derrota frente a Juan Martín Del Potro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 fue “el peor momento” de su carrera.

El serbio, que venía de conquistar cuatro títulos de Grand Slam consecutivos y atravesaba su mejor etapa deportiva, llegó a Brasil como gran favorito al oro olímpico. Sin embargo, en su debut cayó ante el tandilense por 7-6 (4) y 7-6 (2), en un partido que quedó grabado en la memoria de los aficionados argentinos.

“Estaba lidiando con una lesión en la muñeca y no sabía si iba a jugar o no. Perdí en la primera ronda y sentí que todo mi mundo se colapsaba. Fue muy duro porque probablemente estaba en el punto más alto de mi carrera”, expresó Djokovic durante el diálogo con el pódcast de Jay Shetty.

El serbio destacó además la particularidad de los Juegos Olímpicos: “Lo curioso es que mi mejor y mi peor momento ocurrieron allí. El mejor fue el oro en París 2024, el peor fue la derrota en Río 2016. Es un torneo que se juega cada cuatro años, con un peso emocional distinto al resto”.

Del Potro, por su parte, protagonizó una actuación histórica en aquella edición. Tras vencer a Djokovic, avanzó hasta la final luego de superar a rivales de la talla de Rafael Nadal, y se quedó con la medalla de plata tras caer frente al británico Andy Murray.