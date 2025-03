Dogos XV arrasó con Cobras y consiguió su primer triunfo

Dogos XV logró cortar su racha sin triunfos en la temporada al imponerse con autoridad sobre Cobras Brasil Rugby por 80-29 en el encuentro disputado este sábado en las instalaciones de Córdoba Athletic. Con este resultado, la franquicia cordobesa sumó su primera victoria en la cuarta jornada del torneo y escaló a la segunda posición de la tabla con 11 unidades, quedando por detrás de Peñarol.

Un primer tiempo avasallante

Desde el inicio, Dogos XV demostró su determinación para cambiar el rumbo en el torneo. A los dos minutos, Franco Rossetto inauguró el marcador tras una jugada nacida en un line-out, con la conversión efectiva de Juan Bautista Baronio. Cobras intentó responder con un penal de Joao Pedro Ferrer (7-3), pero la superioridad local se hizo evidente rápidamente.

En los minutos siguientes, el equipo dirigido por Nicolás Galatro desplegó un rugby vertiginoso y efectivo. Agustín Segura, Aitor Bildosola y Valentín Cabral ampliaron la ventaja con tries que consolidaron el dominio de los cordobeses, mientras que Baronio mantuvo su precisión en las conversiones.

A los 30 minutos, el propio apertura apoyó un nuevo try tras una intercepción de Genaro Fissore y llevó la diferencia a 34-3.Cobras tuvo un breve respiro con un try del cordobés Fernando Luna, pero Dogos cerró la primera mitad con otro try, esta vez de Mateo Sánchez, dejando el marcador 49-8 al descanso.

Dogos no aflojó en el complemento

El segundo tiempo comenzó con una leve reacción de Cobras, que sumó un try convertido por Ferrer (49-15). Sin embargo, Dogos XV rápidamente retomó el control. Cabral, Segura y Fissore sumaron nuevas conquistas para estirar la ventaja hasta 68-22.A pesar de un nuevo intento de Cobras con un try de Henrique Ribeiro convertido por Ferreira (75-29), la última palabra la tuvo Dogos. Franco Rossetto selló la goleada con su segunda anotación personal, dejando el resultado final en un contundente 80-29.

Un triunfo que renueva el impulso

Dogos XV necesitaba este triunfo para recuperar confianza tras un arranque irregular en el torneo. Con una actuación demoledora, el equipo cordobés demostró su potencial ofensivo y dejó claro que sigue siendo un rival de temer en el Súper Rugby Américas 2025. Ahora, con 11 puntos en la tabla, el desafío será mantener este nivel y consolidarse como uno de los protagonistas del certamen.

Fotos: SRA / Gaspafotos