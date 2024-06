Dogos XV Campeón

Más de seis mil espectadores vieron a Dogos XV gritar campeón después de 45 partidos del Súper Rugby Américas 2024.

La franquicia de Córdoba ganó su primer título al ganar la final por 37-23, en un partido que mostró las características de cada equipo y que coronó a quien, en definitiva, más lo mereció en un repleto Club Atlético San Isidro.

Fue inapelable el triunfo del visitante por lo hecho en todo el partido, por su defensa estoica y por el pie del ingresado Juan Bautista Baronio que en el segundo tiempo castigó cada infracción del anfitrión con su aceitado pie.

A dos minutos del final, el dominante scrum cordobés obtuvo un try penal para sentenciar el amplio y muy merecido triunfo, mas allá de un try en la última jugada del perdedor.

A lo largo de la fase regular del torneo, Dogos XV, que había derrotado a Pampas en el primero de dos partidos, ganó ocho partidos, empató dos y perdió dos.

El partido

Con la intensidad digna de una final, el comienzo tuvo a dos equipos mostrando el hambre necesario para quedarse con el trofeo.

Ambos equipos compartieron posesión en esos primeros minutos hasta que el pie de Julián Hernández, desde 40 metros, recompensó a Dogos XV.

Poco después, fue el pie de Joaquín de la Vega Mendía, quien igualó temporariamente el marcador.

La primera mitad del tiempo inicial fue igualmente pareja, con ambos equipos llegando al try con la misma fórmula: penal, line, maul.

A los once fue el tercera línea Aitor Bildosola, luego lesionado, que apoyó para Dogos XV. A los 18 minutos fue el pilar Javier Corvalán quien apoyó para Pampas. Ambos tries fueron convertidos por los respectivos aperturas.

De la Vega Mendía había aportado su segundo penal, y Dogos XV, que estaba con un jugador menos por una tarjeta amarilla a Lautaro Simes, pudo pasar al frente cuando Valentín Cabral corrió casi 70 metros en soledad tras una intercepción en su campo.

Pampas recuperó el liderazgo con un nuevo penal después de una infracción en un ruck bajo los postes, para irse al descanso liderando por un solitario punto: 16-15.

Juan Bautista Baronio, que ingresó a finales del primer tiempo por el golpeado Julián Hernández, no tardó en sumar con el mismo pie que le había dado el pasaje a esta final, y recuperar el liderazgo. El segundo de tres penales en los primeros doce minutos del complemento desde mitad de cancha.

Baronio siguió castigando las indisciplinas de Pampas con su cuarto y quinto penal desde detrás de los 40 metros en rápida sucesión a diez minutos del final para estirar a 30-16 la diferencia a falta de diez minutos.

En el segundo tiempo el local no lograba quebrar la ordenada y disciplinada defensa hasta que en los minutos finales Dogos XV se desordenó y recibió una amarilla Leonardo Gea Salim.

No obstante la diferencia numérica, Pampas no encontró la forma de quebrar, perdiendo pelotas cruciales que, en definitiva, le permitieron a Dogos XV gritar campeón.

El dominante scrum cordobés le dio un try penal a los cordobeses y en la última jugada, con el campeón ya definido, Pampas aportó un último try que sólo decoró el marcador.

SÍNTESIS

PAMPAS

Titulares: 1. CORVALÁN, Javier: 2. GUROVICH, Ramiro; 3. CARULLO, Estanislao; 4. FOURCADE, Eliseo; 5. TOLEDO, Marcelo; 6. BERNSTEIN, Manuel (capitán); 7. D’AMORIM, Nicolás; 8. MORO, Joaquín; 9. INCHAUSPE, Ignacio; 10. DE LA VEGA MENDÍA, Joaquín; 11. ULLOA, Jerónimo; 12. PICCARDO, Justo; 13. CASTRO, Juan Pablo; 14. PERNAS, Santiago; 15. ELIZALDE, Benjamín

Cambios: Scaiano por Corvalán; Benitez Cruz por Inchauspe; Fernández Criado por Fourcade: Bottazzini por Gurovich; Heit por Castro; Montegner por Bernstein

DOGOS XV

Titulares: 1. Wenger, Boris; 2. Bartolini, Tomás; 3. Filippa, Octavio; 4. Simes, Lautaro; 5. Molina, Franco (C); 6. Bildosola, Aitor; 7. Cabral, Valentin, 8. Elias, Efrain 9. Moyano, Agustín; 10. Hernández, Julián; 11. Mallia, Felipe 12. Sánchez Valarolo, Faustino; 13. Gea Salim, Leonardo; 14. Cipriani, Lautaro; 15. Soler, Mateo.

Suplentes: 16. Juárez Estrada, Santos; 17. Aguirre, Francisco; 18. Delgado, Pedro; 19. Colidio, Lorenzo; 20. Cardozo, Facundo; 21. De Vertiz; 22. Baronio, Juan; 23. Segura, Agustín.

Cambios: Cardozo por Bildosola; Baronio por Hernández; Delgado por Filippa; Segura por Sanchez Valarolo

Primer tiempo: 5´ Penal Hernández (D); 8´ Penal De La Vega Mendía; 11´ Try Bildosola ; 16´ Try Corvalán (P); 24´Penal De La Vega Mendía (P); 25´ Amarilla Simes (D); 26´ Try Cabral (D); 33´ Penal De La Vega Mendía (P)

Segundo tiempo: 42´ Penal de Baronio; 48´ Penal Baronio (D); 52´ Penal Baronio (D) ; 65´ Penal Baronio (D) 68´ Penal Baronio (D); 70´ Amarilla Gea Salim ; 80´ Try Scaiano (P).

VÍA: Súper Rugby Américas