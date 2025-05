Rompiendo la historia de resultados parejos y partidos muy disputados, en la cálida tarde del Córdoba Athletic, Yacare XV sufrió a unos Dogos XV en gran nivel, que les ganó con claridad hasta los últimos diez minutos cuando la visita buscó el importante punto bonus.

El ganador apoyó cinco tries en un sólido triunfo por 39 a 29 mientras que el perdedor llegó cuatro veces al try, tres de ellos entre el minuto 71 y el 79.

Hasta que Peñarol Rugby defina su encuentro con Tarucas, a jugarse enseguida después del encuentro en Córdoba, y Pampas juegue el sábado con Cobras Brasil Rugby, Dogos XV se instaló en el primer puesto de la tabla con 30 puntos, seguido con 29 por Pampas y 27 por Peñarol Rugby. Yacare XV se mantiene en el quinto puesto, sabiendo que el punto bonus que logró sobre el final del partido será importante hacia el final de la fase final.

Tras un temprano intercambio de penales, hubo que esperar hasta casi la media hora para que Faustino Sánchez Valarolo, después de momentos de buena continuidad y control llegó al try. Fue premio doble ya que el medioscrum Juan Cruz Strada recibió la única tarjeta amarilla del partido.

Aún con la ventaja numérica, fue Paco Lamas, el apertura de Yacare XV, quien llegó al try para mostrar las intenciones de su equipo.

El hooker Leonel Oviedo, uno de los jugadores de mejor nivel en el torneo, apoyó un try sobre el cierre del primer tiempo, atacando el espacio en un pase plano para irse bajo los postes.

Al regresar del descanso, llegó el buen try de Facundo soler que entró en ángulo a un pase y llegó al ingoal con un tackle encima. Con la conversión y el siguiente penal, Juan Bautista Baronio super´ø los 100 puntos en este Súper Rugby Américas PAX.

Poco después de que Yacare XV quedara a centímetros del try cuando el recién ingresado Arturo López pisó afuera, un buen quiebre del salteño Leonardo Gea Salim coronado con un pase de try al fullback Mateo Sánchez que aseguró el punto bonus.

Hubo un quinto try y último try cordobés, una joya del juego de backs cuando el balón voló hacia la punta con pases de varios jugadores para dejar a Lautaro Cipriani con el try en la punta derecha.

Ganando 39-10, el local se relajó y Yacare XV con mucho hambre y orgullo continuó atacando. El ex jugador del Córdoba Athletic Julián Quetglas hizo un buen try individual con una corrida de más de 30 metros rompiendo tackles a nueve del final.

Cinco minutos más tarde, el ingresado Lucas Sommer llegó al tercer try y con cuatro minutos por jugar, los visitantes de jugaron al todo – y consiguieron llegar al try en el minuto 79 cuando el eficiente ala Felipe Puertas rompió tackles y corrió pegado al touch para el bonus.

Hubo un par de oportunidades más, pero Dogos XV ahogó a Yacare XV en su campo y el partido se extinguió sin el segundo punto bonus para la visita.

Vía: SRA/Gaspafotos