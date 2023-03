Para este compromiso, el head coach de Pampas Ignacio Fernández Lobbe dispuso tres cambios con respecto a los titulares en el cotejo con American Raptors; el pilar mendocino Rodrigo Martínez sustituyó a Miguel Prince, Federico Lavanini jugó por Lorenzo Colidio, y como medio-scrum estuvo Rafael Iriarte, en reemplazo de Eliseo Morales. El Nº 9 salteño sufrió un desgarro de grado 2 en el aductor derecho, y se encuentra en plena recuperación.

Dogos XV presentó una variante y un enroque posicional; el apertura Juan Bautista Baronio ingresó por Franco Giudice y Julián Hernández pasó a desempeñarse como fullback en el equipo comandado por Nicolás Galatro.

Síntesis

Pampas: Rodrigo Martínez (1m ST Javier Corvalán), Ramiro Gurovich (23m ST Valentino Minoyetti) y Javier Coronel (11m ST Miguel Prince); Rodrigo Fernández Criado (25m ST Manuel Bernstein) y Federico Lavanini (21m ST Lorenzo Colidio); Nicolás D’Amorin, Jerónimo Ureta y Santiago Ruiz (capitán); Rafael Iriarte (21m ST Mateo Albanese) y Joaquín de la Vega Mendía (21m ST Joaquín Lamas); Tomás Passaro, Manuel Alfaro (23m ST Iñaki Delguy), Felipe de la Vega, Benjamín Elizalde y Juan Landó. Entrenadores: Ignacio Fernández Lobbe, Sebastián Yavícoli y Conrado González Bravo.

Dogos XV: Santiago Pulella, Boris Wenger (37m ST Tomás Bartolini) y Octavio Filippa (30m ST Ramiro Valdés); Lautaro Simes (9m ST Gregorio Hernández) y Franco Molina (capitán); Manuel Todaro (21m ST Aitor Bildosola), Efraín Elías e Ignacio Gandini; Agustín Moyano (32m ST Juan Cruz Strada) y Juan Bautista Baronio (27m ST Valentino Dicapua); Ernesto Giudice (6m ST Román Pretz), Leonardo Gea Salim, Faustino Sánchez Valarolo, Mateo Soler y Julián Hernández (38m ST Franco Giudice). Entrenadores: Nicolás Galatro, Stéfano Ambrosio y Diego Ghiglione.

Primer tiempo: 3m, try de Mateo Soler (DXV); 10m, penal de Juan Bautista Baronio (DXV); 26m, penal de Joaquín de la Vega Mendía (P); 34m, try de Benjamín Elizalde (P); 39m, try y conversión de Juan Bautista Baronio (DXV). Incidencia: 30m, amonestado Santiago Pulella (DXV); 39m, tarjeta amarilla Jerónimo Ureta (P). Resultado parcial: Pampas 8 vs. 15 Dogos XV.

Segundo tiempo: 3m, penal de Joaquín de la Vega Mendía (P); 11m, try de Leonardo Gea Salim convertido por Juan Bautista Baronio (DXV); 35m, try de Ramiro Valdez convertido por Valentino Di Capua (DXV). Incidencia: 2m, segunda tarjeta amarilla y expulsión Santiago Pulella (DXV); 33m, tarjeta amarilla Nicolás D’Amorim (P). Resultado final: Pampas 11 vs. 29 Dogos XV

Árbitro: Francisco González (Uruguay)

Cancha: Club Atlético de San Isidro (CASI)