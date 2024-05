Dogos XV volvió al triunfo en Chile

El partido comenzó con un dominio del equipo argentino en todas las formaciones y en el juego suelto. Esto lo llevó a convertir 3 tries seguidos en manos de Bartolini, Soler y Cipriani. Selknam pareció mostrar una mejora en el juego y llegó a zambullirse en el ingoal argentino de la mano de su wing, Larenas. Pero rápidamente Dogos XV volvió a marcar a partir de una corrida de Leonardo Gea Salim, a lo que Selknam respondió sobre el final con un Try Lues, dejando un parcial de 24 a 26.

El segundo tiempo fue teñido por muchas infracciones y poca dinámica de juego. El equipo chileno cometió muchas infracciones que lo llevaron a tener 3 amarillas seguidas. Igualmente, Dogos XV no pudo sacar provecho de la diferencia numérica. Esto quedó demostrado en que en los 40 minutos finales, los dos marcaron a partir de un Try penal, dejando un resultado final de 24 a 33 a favor del equipo visitante.

Dogos XV, que ya está clasificado a semifinales, sigue sin poder desarrollar la mejor versión de su juego que se vio al comienzo del torneo. La semana que viene, recibe en Villa Warcalde a Peñarol, su par de Uruguay.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

SELKNAM

Titulares 1. Salvador, Lues; 2. Diego, Escobar; 3. Iñaki, Gurruchaga; 4. Santiago,Pedrero; 5. Javier, Eissmann; 6. Alfonso, Escobar; 7. Clemente, Saavedra; 8. Raimundo, Martínez; 9. Rafael, Iriarte; 10. Nicolás, Roger; 11. José Ignacio, Larenas; 12. Nicolás, Saab; 13. Domingo, Saavedra; 14. Iñaki, Delguy; 15. Marcelo Torrealba

Suplentes: 16. Tomás, Dussaillant; 17. Simón, Donoso; 18. Marco, López; 19. Agustín, Fernández; 20. Federico, Albrisi; 21. Sebastián, Bianchi; 22. Rodrigo,Araya; 23. Inti, Úbeda.

Cambios: Donoso por Lues; López por Gurruchaga; Dussaillant por Escobar; Úbeda por Martínez

DOGOS XV

Titulares: Wenger, Boris; 2. Bartolini, Tomás; 3. Filippa, Octavio; 4. Simes, Lautaro; 5. Molina, Franco (C); 6. Bildosola, Aitor; 7. Colidio, Lorenzo; 8. Cabral, Valentín; 9. Moyano, Agustín; 10. Hernández, Julián; 11. Guidice, Ernesto; 12. Gea Salim, Leonardo; 13. De Vertiz, Agustín; 14. Cipriani, Lautaro; 15. Soler, Mateo.

Suplentes: 16. Juárez Estrada, Santos; 17. Barbatti, Octavio; 18. Delgado Ibáñez, Pedro; 19. Rolotti Federico; 20. Cardozo, Facundo; 21. Viola, Nicolás; 22. Baronio, Juan; 23. Romero, Nahuel.

Cambios: Baronio por De Vertiz: Delgado por Filippa ; Cardozo por Colidio; Rolotti por Simes; Romero por Guíduce; Barbatti por Wenger; Viola por Moyano

Primer tiempo: 3´Try Bartolini (D) + Conv. Hernández (D); 11´ Try Soler (D) + Conv Hernández (D); 15´ Try Cipriani (D) + Conv. Hernández (D); 19´ Try Larenas (S) + Conv Roger (S); 26´ Try Gea Salim (D); 39´Try Lues (S) + conv Roger (S)

Parcial: Selkman 14 – Dogos XV 26

Segundo tiempo: 46´ Penal Roger (S); 47 ´Amarilla Delguy (S) 49´ Amarilla Larenas (S) 60´ Amarilla López (S) ; 63´ Try Penal (D) ; 76 Try Penal (S) + Amarilla Molina (D)

Final : Selknam 24 Dogos XV 33

Créditos: Sudamérica Rugby