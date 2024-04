Dogos XV y una nueva victoria que lo acerca cada vez más al objetivo

Dogos XV llegó al partido habiendo recuperado la punta del torneo, a partir de la victoria contra American Raptors. La cancha de Tala Rugby Club, mostró una vez más el apoyo que viene siendo la constante en este 2024 para la franquicia cordobesa.

Los primeros 40 minutos tuvieron a Dogos XV como claros dominadores. El marcador se abrió con un penal de Cobras, a los 3 minutos y a los 8 minutos, Felipe Mallia pudo apoyar en el ingoal visitante.

A lo largo de esta etapa, el conjunto cordobés, encontró varias veces espacios donde penetrar, pero no llegó a concretar la mayoría de las acciones. Ya sobre el final, Boris Wenger, anotó el segundo try, cerrando el primer tiempo, con un 14 a 6 a favor del local.

En el segundo tiempo, la franquicia cordobesa, intento desplegar su característico juego de continuidad. Pudo hacerse fuerte desde las formaciones fijas y así, conseguir anotar en 3 oportunidades a través de Soler, De Vertiz y García Hamilton, sentenciando un resultado final de 31 a 9.

Los otros resultados de la fecha fueron: Raptors 14, Pampas 47 y Selknam 39, Yacaré 15. El próximo partido de Dogos, es contra Yacaré, su par de Paraguay, el próximo sábado 27 de abril.

SINTESIS

DOGOS XV

Titulares: Wenger, Boris; 2. Bartolini, Tomás; 3. Delgado Ibañez, Pedro; 4. Simes, Lautaro; 5. Molina, Franco (C); 6. Bildosola, Aitor; 7. Colidio,, Lorenzo; 8. Cabral, Valentín; 9. Moyano, Agustín; 10. Hernández, Julián; 11. Romero, Nahuel; 12. Gea Salim, Leonardo; 13. Mallia, Felipe; 14. Soler, Mateo; 15. De Vertiz, Agustín.

Suplentes: 16. Juárez Estrada, Santos; 17. Aguirre; Leonardo; 18 Filippa, Octavio; 19 Villagran, Felipe; 20. García Hamilton, Facundo; 21. Viola, Nicolás; 22. Baronio, Juan; 23. Segura, Agustín.

Cambios: Filippa por Delgado; Segura por Gea Salim; Viola por Moyano; Baronio por Hernández; Aguirre por Wenger; Villagran por Colidio; García Hamilton por Bildosola; Juárez Estrada por Simes.

COBRAS

Titulares: 1 Luciano Gabelliere; 2 Henrique Ferreira, 3 Francisco Moreno; 4 Ben Donald; 5 Gabriel "Fúria" Oliveira; 6 Franco Carrera; 7 Cleber "Gelado" Dias (c); , 8 Adrio de Melo; 9 Felipe "Felipinho" Gonçalves; 10 Lucas "Zé" Tranquez; 11 Widson "Cafu" Menezes; 12. Robert Tenório; 13 Carlo Mignot; 14 Victor "Feijão" Silva; 15 Agustín Correa Llano.

Suplentes: 16 Endy Willian Pinheiro, 17 Levy Marinho, 18 Nicolas "Bacon" Alkmin, 19 Gabriel Paganini, 20 André Arruda, 21 Rafael "Latrell" Teixeira, 22 Daniel "Maranhão" Lima, 23 João Amaral por Tranquez;

Cambios: Lima por Carlo Mignot; Endy Willian Pinheiro por 2 Henrique Ferreira; Levy Marinho por Francisco Moreno; Nicolas "Bacon" Alkmin por amarilla a Marinho; Nicolas "Bacon" Alkmin por Gabelliere; Amaral por

DOGOS 31 – 9 COBRAS

1er. Tiempo: 3´ Penal Tranquez ( C); 8´ Try Mallia (D) + conv. Hernández (D); 23´ Penal Tranquez (C); 37´Try Wenger (D) + conv Hernández (D).



2do. Tiempo: 48´ amarilla Levy Marinho (C); 53´ Penal Tranquez (C); 54´ Amarilla Cleber "Gelado" Dias (C); 55´Try Soler (D) ; 64´ Try De Vertiz (D) + conv. Baroni (D) ; 74´Try García Hamilton (D).